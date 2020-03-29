4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза

Депутат ВРУ Анна Скороход, у которой подтвердили COVID-19 в субботу, 28 марта, описала в своем телеграмм-канале все перипетии и приключения, с которыми пыталась пройти тестирование на коронавирус в Киеве и получить диагноз.

Скороход рассказала о проблемах, с которыми пересеклась во время диагностирования

В первый день температура 38, ломота в теле, очень болела голова. Политик понимала, что под эти симптомы можно подложить различные заболевания, но все же решила провериться на коронавирус.

В поликлинике посмотрели и сказали: не оно. В просьбе о тесте на коронавирус ответили отказом: мол, тесты делают, только если симптомы на 100% коронавирусные.

Важно! От коронавируса в Украине умерли уже девять человек

На следующий день к остальным симптомам добавился очень характерный для COVID-19: депутат перестала чувствовать запахи . Именно поэтому решила таки сдать тест на коронавирус.

После этого позвонила в "скорую", но оттуда медики ехать отказались: якобы не их компетенция. Посоветовали обратиться к семейному врачу.

Скороход призналась, что телефона своего врача у нее не было, а потому еще раз позвонила в "скорую" и воспользовалась "заветной фразой "Я – народный депутат". Однако это не помогло.

После этого нардепка решила просто поехать в Александровскую больницу и добиваться теста там. Это удалось сделать благодаря удостоверению народного депутата : "Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрою)".

В больнице сделали экспресс-тесты на грипп и COVID-19, их результаты были отрицательными. ПЦР делать отказались: сказали, что решение о тестах принимает совет врачей утром.

Чтобы сделать ПЦР и получить точный диагноз пришлось обратиться в частную клинику . Причем тест там бесплатный, но надо заплатить за вызов медицинской бригады и защитные костюмы.

Чтобы сдать тест, мне понадобилось 2 дня, корочка нардепа и 4100 гривен за вызов. А что делать тем, у кого их нет?

– возмущенно подытожила Скороход.

И добавила: "А вы со всех сторон рассказываете нам, что Украина готова к коронавирусу? Всем добра и крепкого здоровья!"

Ситуация с коронавирусом в Украине на конец 28 марта: инфицированных 356, умерли 9, выздоровели 5. Подробнее обо всех новостях по COVID-19 за минувшие сутки читайте по этой ссылке.

Кто такая Анна Скороход? Народный депутат Украины. Баллотировалась по 93-м мажоритарном округе в Киевской области, победила с большим отрывом – набрала 43,89%, за нее проголосовали 29 907 избирателей.



В Раде сначала была членом президентской фракции "Слуга народа", однако впоследствии ее исключили за невыполнение решений фракции. Председатель фракции Арахамия даже обвинил Скороход, что она предлагала взятки другим нардепам.

Коронавирус у Скороход подтвердили 28 марта. В общем COVID-19 зафиксировали уже в 6 депутатов украинской Верховной Рады.