41-летняя актриса Диана Крюгер впервые станет мамой, – СМИ

41-летняя немецкая актриса и фотомодель Диана Крюгер впервые станет мамой. Отец будущего ребенка – 49-летний актер Норман Ридус.

Эту новость изданию Us Weekly подтвердил источник близкий к паре.

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Диана Крюгер и Норман Ридус

Предположение о том, что немецкая актриса беременна, появились несколько недель назад во время Каннского кинофестиваля. Для красных дорожек Диана выбирала платья исключительно свободных фасонов, которые позволяли ей скрыть изменения в фигуре. Кроме того, она воздерживалась от алкоголя. Новость о беременности пара пока не подтвердила.



Диана и Норман познакомились в 2015 году на съемках фильма "Небо". О том, что они встречаются, заговорили в 2017-м, когда папарацци застали влюбленных за поцелуями. Для актрисы ребенок будет первым. Норман уже воспитывает 18-летнего сына Мингуса Люсьена Ридус от отношений с моделью Хеленой Кристенсен.