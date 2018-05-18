42 евро за тонну до сентября 2019 года: Верховная Рада подняла экспортную пошлину на металлолом

Верховная Рада 17 мая проголосовала в первом чтении и в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" №8226.

Он предусматривает увеличение экспортной пошлины на металлолом до 42 евро/тонна и продление ее действия на год, до сентября 2019 года.

За соответствующий закон проголосовали 248 депутатов, против – 3, воздержались – 3.

Авторами законопроекта являются, в частности, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и депутаты РПЛ, пишет Uaprom.

Представляя данный законопроект с парламентской трибуны, глава Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявил, что предварительная пошлина в 30 евро уже перестала выполнять защитную функцию.

"Ситуация на мировых рынках обостряется. Цены на металлолом растут. Поэтому предлагается поднять эту пошлину до 42 евро за тонну", – сказал он, добавив, что бюджетный эффект от этого законопроекта превысил 1 млрд гривен в год.

Затем В. Галасюк на своей странице в социальной сети Facebook написал: "Новый" металлургический закон, инициированный РПЛ, принят! Это прививка для курса гривны и уровня цен!".

Напомним, в июле 2015 года с целью ликвидации дефицита металлолома на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения потребностей оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры парламент принял Закон о временном повышении экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну.



В 2017 году парламент продлил действие "металлургического закона" еще на 1 год.