42-летняя актриса Диана Крюгер впервые стала мамой

Немецкая актриса и фотомодель Диана Крюгер родила своего первого ребенка от звезды сериала "Ходячие мертвецы" Нормана Ридуса.

Об этом сообщает издание People. Однако новоиспеченные родители не комментируют пополнение в семье.

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Всю беременность Диана Крюгер держала в секрете подробности, поэтому пока неизвестны ни пол, ни имя первенца актрисы.



Диана Крюгер / Backgrid

В СМИ заговорили о первой беременности Дианы Крюгер во время Каннского кинофестиваля. Тогда актриса надевала платья свободных фасонов, которые позволяли ей скрыть изменения в фигуре, а также воздерживалась от алкоголя. Тогда новость о пополнении пара официально не подтверждала.

К слову, Диана и Норман познакомились в 2015 году на съемках фильма "Небо". О том, что они встречаются, заговорили в 2017, когда папарацци застали влюбленных за поцелуями. Для актрисы ребенок будет первым. Норман уже воспитывает 19-летнего сына Мингуса Люсьена Ридус от отношений с моделью Хеленой Кристенсен.