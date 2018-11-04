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      42-летняя актриса Диана Крюгер впервые стала мамой

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      Диана Крюгер
      Диана Крюгер / GettyImages

      Немецкая актриса и фотомодель Диана Крюгер родила своего первого ребенка от звезды сериала "Ходячие мертвецы" Нормана Ридуса.

      Об этом сообщает издание People. Однако новоиспеченные родители не комментируют пополнение в семье.

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      Всю беременность Диана Крюгер держала в секрете подробности, поэтому пока неизвестны ни пол, ни имя первенца актрисы.


      Диана Крюгер / Backgrid

      В СМИ заговорили о первой беременности Дианы Крюгер во время Каннского кинофестиваля. Тогда актриса надевала платья свободных фасонов, которые позволяли ей скрыть изменения в фигуре, а также воздерживалась от алкоголя. Тогда новость о пополнении пара официально не подтверждала.

      К слову, Диана и Норман познакомились в 2015 году на съемках фильма "Небо". О том, что они встречаются, заговорили в 2017, когда папарацци застали влюбленных за поцелуями. Для актрисы ребенок будет первым. Норман уже воспитывает 19-летнего сына Мингуса Люсьена Ридус от отношений с моделью Хеленой Кристенсен.

      Теги: LifeStyle Кино Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
      Источник: 24 канал
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