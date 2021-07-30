43-летний изнасиловал 9-летнего мальчика из Днепра: уже не первое его преступление

В Днепровском суде доказали вину мужчины, который изнасиловал 9-летнего мальчика. Обвиняемый 43-летний мужчина уже был ранее судим.

Решение о тюремном заключении мужчины принял Кировский районный суд Днепра. Об этом сообщили 29 июля.

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Оставили без присмотра взрослых

В мае 2018 года злоумышленник воспользовался тем, что 9-летнего мальчика оставили без присмотра взрослых. Он совершил физическое насилие над ребенком, чтобы удовлетворить половую страсть.

Этот мужчина уже трижды отбывал наказание в виде ограничения свободы. Следует отметить, что последний раз его признали виновным в аналогичном преступлении.

Какое наказание ждет мужчину

Его судили по статье о насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом, совершенном повторно, в отношении малолетнего. За это мужчина проведет в тюрьме 12 лет.