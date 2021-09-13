В ГСЧС относительно этого события обратились примерно в 17:50. В автобусе находились 44 ребенка и 2 взрослых – сопровождающий и водитель.

Актуально В Турции произошла авария с участием автобуса с украинцами: есть жертва и десятки пострадавших



Спасатели вытаскивают автобус с детьми / Фото ГСЧС

Вытаскивали буксиром

На место отправили 4 спасателей. По прибытию, они увидели, что транспорт увяз в песке. На фото с места заметно, что сначала под колеса пытались что-то положить, однако это не помогло тронуться с места.

Сотрудники ГСЧС прицепили автобус к буксировочному тросу и вытащили. Впоследствии водителю помогли выехать на дорогу. Почему автобус поехал на песок – неизвестно.



Автобус увяз в песке в Днепре / Фото ГСЧС

Другие новости о спасателях