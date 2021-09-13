44 ребенка оказались в ловушке: днепровские спасатели освобождали автобус
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
В Самарском районе Днепра 12 сентября застрял автобус с детьми. Чтобы его извлечь, пришлось вызвать спасателей.
В ГСЧС относительно этого события обратились примерно в 17:50. В автобусе находились 44 ребенка и 2 взрослых – сопровождающий и водитель.
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Спасатели вытаскивают автобус с детьми / Фото ГСЧС
Вытаскивали буксиром
На место отправили 4 спасателей. По прибытию, они увидели, что транспорт увяз в песке. На фото с места заметно, что сначала под колеса пытались что-то положить, однако это не помогло тронуться с места.
Сотрудники ГСЧС прицепили автобус к буксировочному тросу и вытащили. Впоследствии водителю помогли выехать на дорогу. Почему автобус поехал на песок – неизвестно.
Автобус увяз в песке в Днепре / Фото ГСЧС
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