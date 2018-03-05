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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

44-летняя Хайди Клум удивила смелым образом без белья: фото

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Хайди Клум на вечеринке после церемонии
Хайди Клум на вечеринке после церемонии "Оскар" / Соцсети

Известная немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в очередной раз подчеркнула свою сексуальность откровенным нарядом.

Как известно, звезда недавно заявила, что "женщина не имеет срока годности", поэтому может обнажаться и чувствовать себя привлекательной. Так Хайди Клум отреагировала на беспощадную критику людей, которые советовали ей изменить предпочтения и прекратить публиковать откровенные фото.

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Подтверждая свои слова, известная модель появилась на вечеринке в честь церемонии награждения "Оскар 2018" в соблазнительном платье без белья. Для светского мероприятия Хайди Клум выбрала платье от Georges Hobeika из полупрозрачной ткани. Дизайнеры обнажили зону декольте звезды благодаря игривому ромбу.

Яркий и блестящий наряд Хайди Клум также подчеркнул загорелые ноги модели, которые она выставила на показ. Образ звезда дополнила золотыми босоножками на каблуках и украшениями.


Хайди Клум на вечеринке после вручения "Оскара"

Теги: LifeStyle Мода Оскар-2018 Оскар
Источник: 24 Канал
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