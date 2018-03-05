44-летняя Хайди Клум удивила смелым образом без белья: фото

Известная немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в очередной раз подчеркнула свою сексуальность откровенным нарядом.

Как известно, звезда недавно заявила, что "женщина не имеет срока годности", поэтому может обнажаться и чувствовать себя привлекательной. Так Хайди Клум отреагировала на беспощадную критику людей, которые советовали ей изменить предпочтения и прекратить публиковать откровенные фото.

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Подтверждая свои слова, известная модель появилась на вечеринке в честь церемонии награждения "Оскар 2018" в соблазнительном платье без белья. Для светского мероприятия Хайди Клум выбрала платье от Georges Hobeika из полупрозрачной ткани. Дизайнеры обнажили зону декольте звезды благодаря игривому ромбу.

Яркий и блестящий наряд Хайди Клум также подчеркнул загорелые ноги модели, которые она выставила на показ. Образ звезда дополнила золотыми босоножками на каблуках и украшениями.

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum) 4 Бер 2018 р. о 8:39 PST

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum) 4 Бер 2018 р. о 5:19 PST

Допис, поширений Photos People (@world_celebrities56) 5 Бер 2018 р. о 8:12 PST

Допис, поширений fashion_celebs_critics (@fashion_celebs_critics_) 5 Бер 2018 р. о 5:44 PST



Хайди Клум на вечеринке после вручения "Оскара"