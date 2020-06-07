После установления в Киеве системы фиксации нарушений ПДД полиция ежедневно фиксирует новый рекорд превышения скорости. Так, 5 июня автомобиль двигался по улицам столицы со скоростью 224 километра в час.

Автомобиль двигался в 4,5 раза быстрее разрешенной нормы. То есть вместо 50 километров в час – 224. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции в фейсбуке.

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Также камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 километров в час. Всего на трассах, где установили дорожные камеры, значительно превышали разрешенную скорость более 200 автомобилей.

Добавим, что с 1 июня в Киеве начали работу камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Всего за 8 минут работы камеры зафиксировали 262 случая превышения скорости. На второй день работы системы автофиксации количество фактов превышения скорости уменьшилось на 40%".

Штрафы за нарушение ПДД

Штраф за превышение скорости в Украине составляет 127,5 гривен. В случае превышения скорости более чем на 50 километров в час штраф составляет 510 гривен.

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Камеры фото- и видеофиксации в Киеве / Инфографика 24 канала