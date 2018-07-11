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450 голов и 16 трофеев. "Реал" трогательным видео попрощался с Роналду

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Криштиану Роналду перешел в "Ювентус"
Криштиану Роналду перешел в "Ювентус"

10 июля португалец Криштиану Роналду официально покинул мадридский "Реал" и стал игроком туринского "Ювентуса".

Трансфер футболиста состоялся по просьбе самого игрока. В открытом письме к болельщикам Криштиану Роналду прокомментировал свое решение покинуть мадридский "Реал".

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"Я считаю, что пришло время начать новый этап в моей жизни, поэтому я и попросил клуб принять предложение о моем трансфере. Это мое решение и я прошу всех, в том числе болельщиков, понять меня, пожалуйста. Также я очень благодарен этому клубу, этим фанатам и этому городу. Я могу только поблагодарить всех за ту любовь и привязанность, которую ко мне здесь проявляли", – сказал португалец.

В свою очередь, в качестве прощания "Реал" в своем Twitter опубликовал видео с наиболее памятными моментами Криштиану в Мадриде – начиная от официального представления и заканчивая тремя подряд победами в Лиге чемпионов.

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории "Реала", забив 451 гол в 438 играх. Он завоевал с командой 16 титулов, среди которых 4 еврокубка, три из которых были взяты подряд. На личном уровне, играя за "Реал" он завоевал 4 "Золотых мяча" и 3 "Золотые бутсы".

 

Nine incredible years.

Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)

Для "Реала" Роналду навсегда останется одним из великих символов и уникальным примером для последующих поколений.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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