45-летняя Гвинет Пэлтроу показала стройную фигуру в бикини: фото с отдыха
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу продемонстрировала результат своих интенсивных тренировок – звезда показала невероятную фигуру в маленьком черном бикини.
Гвинет плавала и расслабилась на роскошной яхте у берегов Капри, пишет Daily Mail. К слову, яхта принадлежит итальянскому дизайнеру Valentino.
Читайте также: Ни один из нас детей больше не хочет, – Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с Брэдом Фэлчаком
45-летняя актриса отдыхала в компании любимого, телевизионного продюсера Брэда Фелчака.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фелчак
Для итальянских каникул Пэлтроу выбрала крошечное черное бикини, показав стройную талию.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии