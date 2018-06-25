45-летняя Гвинет Пэлтроу показала стройную фигуру в бикини: фото с отдыха

Гвинет плавала и расслабилась на роскошной яхте у берегов Капри, пишет Daily Mail . К слову, яхта принадлежит итальянскому дизайнеру Valentino.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу продемонстрировала результат своих интенсивных тренировок – звезда показала невероятную фигуру в маленьком черном бикини.

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