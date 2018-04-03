45-летняя модель Ева Герцигова снялась в провокационной фотосессии
Супермодель Ева Герцигова украсила обложку нового номера французского мужского журнала Lui Magazine.
45-летняя Ева восстала в провокационных образах в объективе норвежского фотографа Сельви Суннсбе. Герцигова снялась обнаженной, в прозрачном бра и глубоким декольте.
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Журнал Lui Magazine специализируется на съемках откровенных фотосессий знаменитостей, в частности, голливудских звезд и супермоделей.
Ева Герцигова одна из самых известных моделей 1990-х годов
Источник: 24 Канал
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