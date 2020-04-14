46% украинцев против сотрудничества с МВФ: эксперт объяснил, как это может использовать власть

О сотрудничестве с МВФ, экономических прогнозах для Украины и поддержке малообеспеченных слоев населения – в программе "Полит.бюро" рассказали главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина, журналист УП Роман Кравец, народные депутаты Галина Третьякова и Нина Южанина, инвестиционный банкир Сергей Фурса и член Совета по вопросам экономического развития Ярослав Жалило.

Об "антиколомойском" законопроекте и сотрудничестве с МВФ

Рада в первом чтении поддержала законопроект о банках, который называют "антиколомойским". Однако нардепы заблокировали его рассмотрение, подав более 16 тысяч правок. Его принятие, а также открытие рынка земли, являются ключевыми требованиями МВФ для предоставления Украине помощи.

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Роман Кравец: Я прогнозирую, что в четверг, 16 апреля, все же будет заседание. Депутаты придумают, как быстрее рассматривать "антиколомойский" законопроект. Но мне интересна другая история. Я смотрю, как реагирует группа, приближенная к Коломойскому, и как реагируют медиа, совладельцем которых он является.

Я не вижу, что они заходят в клинч с властями. Они все равно достаточно аккуратны. Даже когда был скандал с "пленками Ермака", большинство телеканалов его проигнорировали. А это как раз та информация, которую потенциально могли все подхватить.

Почему "антиколомойский" законопроект так называют?

Все потому, что он фактически направлен на невозможность вернуть Игорем Коломойским национализированный ПриватБанк. Сейчас тот активно судится с государством из-за национализации.



В 2017 году украинская власть приняла решение о вхождении государства в капитал "Привата", чтобы уберечь банковскую систему Украины от краха. Тогда владельцы сознательно доводили банк до банкротства, чтобы вывести из него деньги вкладчиков. Государство же после национализации вложило в "Приватбанк" более 100 миллиардов гривен.

Сергей Щербина: Я чувствую, что сейчас идут какие-то подсчеты, насколько Украине нужны деньги от МВФ, и насколько срочно. Думаю, что финального решения по голосованию за этот законопроект еще нет.

Справка. Предварительно в МВФ обсуждали трехлетнюю программу с Украиной на 5,5 миллиардов долларов. Однако впоследствии сказали: если страна успешно выполнит условия, можно говорить и о лучшем соглашении – 8 миллиардах долларов. Если же нет, Украина будет ожидать лишь на 1,5 миллиарда. Вместе с тем президент Зеленский говорит о помощи до 10 миллиардов долларов.

Есть немало вопросов к позиции спикера Разумкова. Насколько он готов "продавливать" в Раде законопроект о банках и изменения в регламент. Все будет зависеть также и от подсчетов по сотрудничеству с МВФ, на них будет опираться власть.

Есть важный момент, на который мало кто обратил внимание. Появились результаты опроса КМИС по сотрудничеству с МВФ. 32% опрошенных украинцев ответили, что они за. Однако 46% высказались против. Думаю, это также будет аргументом при принятии финального решения.

Роман Кравец: Когда "слуги народа" зашли в Раду, разделились на 15 групп, которые имеют отдельные чаты. Лидеры каждой из них обязаны переспросить всех – кто за или против того или иного законопроекта, кто будет на заседании или почему будет отсутствовать. То есть они в онлайн-режиме спрашивают, поддерживают ли депутаты законопроекты. Если нет, то начинают дополнительно говорить об этом. Какова ситуация – спрашивают лидеров групп. Далее подключается лидер группы или руководство партии. В крайнем случае – ОП. Думаю, к законопроекту о банках Зеленский еще не подключился.



Журналиты Роман Кравец и Сергей Щербина / Коллаж 24 канала

Сергей Щербина: Определенные источники говорят: есть вероятность того, что законопроект о банках будет обжалован в Конституционном суде. Более того, источники в юридических кругах, которые не имеют связи с "Приватом" или Коломойским, говорят о том, что есть ряд вопросов к нему с точки зрения конституционности. Но в то же время мы все понимаем, что решение КСУ – это решение, которое согласовывают с политической конъюнктурой, назовем это так. Этот вопрос может затянуться, а может решиться очень быстро – как в одну, так и в другую сторону. Прогнозировать что-либо сейчас бесполезно.

Как будет действовать население, если перестанет получать доход

Накануне социологическая группа "Рейтинг" провела опрос о том, как будут действовать украинцы, если перестанут получать доход.

Справка. 37% респондентов ответили, что будут искать работу или подработки. 15% – что заняли бы деньги у близких и родных, 10% – вышли бы на акции протеста или бунт. 4% опрошенных предположили, что взяли бы кредит, еще 16% убеждены, что такой проблемы у них бы не возникло.

Роман Кравец: Думаю, люди, которые говорят о протестах, на самом деле не до конца готовы выходить на улицу. Тем более, когда коронавирус. Как бы ни было смешно, любые протестные настроения в Украине зависят от сезона. Но с другой стороны – если действительно не будет другого выбора, человек не сможет найти подработка, он может бунтовать. Но не вижу, как это поможет найти решение.

Меня больше волнует, что из-за того, что у людей ежедневно уменьшаются деньги, они теряют работу, есть большая угроза бандитизма. И того, что правоохранительная система просто не сможет справиться с мародерством. Это меня беспокоит больше, чем любой бунт.

Сергей Щербина: Дело в том, что денег в украинцев по состоянию на сегодня осталось еще где-то на неделю. Настоящие финансовые проблемы ждут людей после Пасхи. Ведь это довольно традиционная история, когда люди откладывают что-то на праздники. К тому же, многие вернулись из-за границы, они будут тратить сбережения. А потом начнутся проблемы.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

Сергей Щербина: Более того, власть ничего не говорит о том, когда даже примерно завершится карантин. Было бы неплохо понимать прогноз, хотя бы для бизнеса. Если мы продолжаем жить в таком режиме, условно говоря, до 1 или 10 мая, это понятно. Если власть говорит, что так будет до июля (я сейчас фантазирую, такой информции нет), то это совсем другие прогнозы. Любой бизнесмен или менеджер просчитывает свой финансовый план. Грубо говоря, если его бизнес не открывается в пределах месяца, будет думать, стоит ли удерживать всех работников на работе, может начинать сокращать, отправлять в отпуска.

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Думаю, мы можем ориентироваться на статистику Австрии, Италии, Польши. Более того, мне кажется, что украинская власть будет делать то же самое, что делают там. Но с задержкой где-то на 1 – 1,5 недели.

От чего будет зависеть курс гривны

Член новосозданного Совета по вопросам экономического развития при Кабмине Ярослав Жалило заверил, что курс гривны будет зависеть от многих факторов. В частности, большую роль сыграют и работники. В то же время инвестиционный банкир Сергей Фурса уверен, что решающим в этом станет сотрудничество с МВФ.

Подробнее о прогнозах по курсу национальной валюты – читайте здесь.

Об идее эмиссии в Украине

Некоторые представители власти в Украине начали осторожно продвигать идею эмиссии денег. Фурса подчеркнул: если речь идет о печатном станке в США или ЕС, то там это может привести к определенным результатам, ведь они печатают доллары или евро. Жалило взамен отметил, что с эмиссии создали некую страшилку. Он добавил: когда говорим о возможности эмиссионного финансирования дефицита бюджета, следует понимать, как это может происходить.

Что известно об идее эмиссии в Украине и что говорит Нацбанк – читайте здесь.

О перераспределении денег в бюджете

В новом бюджете произошло перераспределение денег. "Слуга народа" Галина Третьякова подчеркнула, что государство смогло сэкономить 8 миллиардов из-за теплой зимы. Из-за этого 3,2 миллиона семей получат дополнительные оплаты. Зато народный депутат фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заверила, что никакой социальной направленности в бюджете нет. Хотя действительно на пенсионный фонд в новом варианте бюджета было увеличено финансирование на 29,7 миллиарда гривен и на национальную службу здоровья на 15,8 миллиарда гривен.

О дотациях аграриям в новом бюджете на 2020 год – читайте здесь.