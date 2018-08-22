47-летняя Клаудия Шиффер показала фантастическую фигуру в купальнике: фото

Супермодель 90-х Клаудия Шиффер отправилась на каникулы в Порто-Венере. Там звезда подиумов отдыхает вместе с семьей и друзьями.

Папарацци подловили 47-летнюю Шиффер, когда она наслаждалась солнечными ваннами на яхте. Клаудия выбрала красное бикини, продемонстрировав потрясающую стройную фигуру.

Читайте также: Сексуальная Ким Кардашян обнажила ягодицы в крошечном бикини: 18+

Клаудия Шиффер сейчас в отличной форме

В Италии звезда отдыхает с мужем Мэттью Воном (британским режиссером и продюсером) и детьми – 15-летним сыном Каспаром, а также дочерьми – 13-летней Клементиной и 8-летней Козими Вайлет Вон Драммонд.

Допис, поширений Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 12 Сер 2018 р. о 12:57 PDT