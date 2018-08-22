47-летняя Клаудия Шиффер показала фантастическую фигуру в купальнике: фото
Супермодель 90-х Клаудия Шиффер отправилась на каникулы в Порто-Венере. Там звезда подиумов отдыхает вместе с семьей и друзьями.
Папарацци подловили 47-летнюю Шиффер, когда она наслаждалась солнечными ваннами на яхте. Клаудия выбрала красное бикини, продемонстрировав потрясающую стройную фигуру.
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Клаудия Шиффер сейчас в отличной форме
В Италии звезда отдыхает с мужем Мэттью Воном (британским режиссером и продюсером) и детьми – 15-летним сыном Каспаром, а также дочерьми – 13-летней Клементиной и 8-летней Козими Вайлет Вон Драммонд.
Источник: 24 Канал
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