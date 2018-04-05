47-летняя Ума Турман показала фигуру в купальнике: фото
Актриса Ума Турман больше двадцати лет была одной из самых узнаваемых звезд в мире. Но и сейчас 47-летняя Ума в прекрасной форме.
Недавно Турман сфотографировали папарацци, когда она наслаждалась расслабленным днем на пляже в Сент-Барке.
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Звезда показала свою фигуру в серебристом купальнике, когда загорала и купалась в прохладном море.
Ума выбрала для отдыха купальник с металлическим отблеском, V-вырезом и открытой спиной.
Источник: Daily Mail
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