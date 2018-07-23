48-летняя Дженнифер Лопес показала спортивную фигуру после тренировки: фото

Популярная певица Дженнифер Лопес похвасталась стройной фигурой в спортивной форме. Звезда разместила соответствующее фото на своей странице в Instagram.

Дженнифер Лопес не перестает поражать поклонников роскошными видами и идеальной фигурой. 48-летняя звезда ярко показывает, что мама двоих детей может выглядеть не менее эффектно, чем в два раза моложе нее девушки.

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Однако стройное тело дается певице не просто: она ежедневно проводит часы в спортивном зале и тщательно следит за питанием. Поддерживает в этом Дженнифер Лопес ее бойфренд – бейсболист Алекс Родригес. Она часто приходит на тренировку с любимым.

За день до своего дня рождения Дженнифер Лопес не изменила традициям и пошла в спортзал, откуда поделилась новым фото. Звезда сделала селфи, на котором продемонстрировала идеальный пресс и аппетитные формы. Спортивный топ на певице выглядел довольно пикантно, потому что через белую ткань виднелись грудь знаменитости.

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 22 Лип 2018 р. о 12:34 PDT

Это не единственные фото, на которых видно роскошную фигуру Дженнифер Лопес. В начале июля артистка опубликовала снимок, на котором можно увидеть идеально стройные формы певицы.