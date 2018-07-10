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48-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальным прессом в стильном образе: фото

136 Читати новину українською
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / www.dailymail.co.uk

48-летняя певица Дженнифер Лопес в очередной раз продемонстрировала идеальную фигуру, которая является результатом активных тренировок.

Недавно звезду подловили на улицах Лос-Анджелеса во время свидания с женихом Алексом Родригесом. Для романтической встречи певица выбрала соблазнительный комплект из очень короткого топа-бюстье с глубоким вырезом и расклешенных брюк.

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Дженнифер Лопес очаровала стильным образом на свидании с женихом

Лопес дополнила образ сумкой от Chanel, белым укороченным пиджаком и кремовыми босоножками на каблуке.

Трудно не заметить накачанный пресс певицы, которая поддерживает себя в форме регулярными тренировками.

Звезда много времени проводит на тренировках ради совершенной фигуры

Теги: LifeStyle Музыка Дженнифер Лопес
Источник: 24 Канал
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