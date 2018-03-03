48-летняя Дженнифер Лопес примеряла игривый образ: сияющие фото

Американская певица Джей Ло всегда очаровывает своими стройными формами и стильными светскими выходами. На этот раз артистка примерила розовое мини-платье с ярким макияжем и прической.

Соответствующие фото исполнительница оставила на своей Instagram-странице.

Поп-звезда выглядела как настоящая кукла Барби в розовом образе с хвостиком на голове. Дженнифер не побоялась показать свои стройные ноги и идеальные формы.

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Свой вид она дополнила стильными туфлями и украшениями. Такой волшебный "лук" певица выбрала для шоу World of Dance на телеканале NBC.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Мар 1, 2018 в 5:48 PST

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Мар 1, 2018 в 5:49 PST

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Фев 26, 2018 в 1:17 PST