48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крейг стали родителями
Известный голливудский актер и звезда "бондианы" 50-летний Дэниел Крейг и его жена – актриса и модель Рэйчел Вайс стали родителями.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Первыми о пополнении в звездной семье узнали родственники и друзья супругов. По их словам, Дэниэл и Рэйчел счастливы после рождения первого общего ребенка.
Рейчел Вайс и Дэниел Крейг
Отметим, что у Рэйчел Вайс уже есть 11-летний сын от режиссера Даррена Аронофски, а у актера – 25-летняя дочь Элла от предыдущего брака с Фионой Лудон.
Супруги, которые с 2011 года находятся в официальном браке, решились на появление общего ребенка только в этом году.
Рейчел Вайс
Источник: 24 Канал
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