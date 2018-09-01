48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крейг стали родителями

Известный голливудский актер и звезда "бондианы" 50-летний Дэниел Крейг и его жена – актриса и модель Рэйчел Вайс стали родителями.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Первыми о пополнении в звездной семье узнали родственники и друзья супругов. По их словам, Дэниэл и Рэйчел счастливы после рождения первого общего ребенка.

Рейчел Вайс и Дэниел Крейг

Отметим, что у Рэйчел Вайс уже есть 11-летний сын от режиссера Даррена Аронофски, а у актера – 25-летняя дочь Элла от предыдущего брака с Фионой Лудон.

Супруги, которые с 2011 года находятся в официальном браке, решились на появление общего ребенка только в этом году.



Рейчел Вайс