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49-летняя Дженнифер Энистон показала подтянутую фигуру в бикини: фото

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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / Daily Mail

Голливудская актриса Дженнифер Энистон сейчас наслаждается отдыхом в солнечной Италии. 49-летняя звезда остановилась в живописном городке Портофино.

Туда Энистон приехала по работе – она снимается для канала Netflix в фильме "Загадочное убийство" (Murder Mystery). Партнером Дженнифер по съемочной площадке является Адам Сэндлер.

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В перерывах между дублями Энистон гуляет по городу, загорает и наслаждается местной кухней, пишет Daily Mail.

 

Дженнифер Энистон отдыхает в Портофино в перерыве между съемками

Недавно папарацци подловили актрису в одном из местных ресторанчиков во время ланча с друзьями, а также когда она принимала солнечные ванны.

49-летняя звезда продемонстрировала спортивную фигуру в бикини​

Напомним, в феврале 2018 года Дженнифер Энистон и Джастин Теру ошеломили новостью о разводе. За это время СМИ приписывали Теру несколько романов.

Теги: LifeStyle Голливуд Дженифер Энистон
Источник: 24 Канал
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