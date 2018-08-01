49-летняя Дженнифер Энистон показала стройные ноги на обложке глянца: фото

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась для сентябрьского номера журнала InStyle. Актриса появится сразу на двух обложках глянца.

Для одного из кадров 49-летняя Дженнифер позирует, обнажив свои стройные ноги, а для другого фото звезда демонстрирует наряд с глубоким декольте.

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Дженнифер Энистон для InStyle

В интервью InStyle Энистон рассказала, как реагирует на слухи о себе. Как известно, актриса развелась с мужем Джастином Теру и после этого ей приписывали различные романы, в частности, Брэдом Питтом.

"Чаще всего я могу сесть и посмеяться над всеми нелепыми заголовками, потому что они становятся все абсурднее, но я фокусируюсь на моей работе, моих друзьях, моих домашних животных и тому, как сделать этот мир лучше", – сказала Дженнифер.

Допис, поширений instylemagazine (@instylemagazine) 1 Сер 2018 р. о 6:47 PDT

Допис, поширений instylemagazine (@instylemagazine) 1 Сер 2018 р. о 5:00 PDT