49-летняя Дженнифер Лопес в нежном платье от Valentino на Среднем Востоке

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес провела несколько дней в столице восточной страны Катар. На светское мероприятие в Пор Дженнифер пришла в элегантном длинном платье от известного итальянского дизайнера Valentino.

Певица, известная как Джей Ло, провела несколько дней на Среднем Востоке на открытии DHFC (Открытие фестиваля города Доха).

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На мероприятии, которое состоялось в четверг, 8 ноября, она выполняла все свои известные хиты. Для выхода на сцену выбрала изысканное платье от знаменитого итальянского дизайнера Valentino. Шелковое платье нежно-розового цвета на груди было украшено перьями. Образ Дженнифер дополняло много украшений – серьги, браслет и кольца на двух руках.

После мероприятия организаторы и гости праздника отправились на afterparty в отель мирового уровня – Mondrian Doha.