49-летняя Дженнифер Лопес в роскошном наряде отпраздновала день рождения с семьей: фото

Знаменитой певице Дженнифер Лопес во вторник, 24 июля, исполнилось 49 лет. Артистка показала поклонникам серию снимков с празднования.

Джей Ло рассказала о подробностях вечеринки на своей странице в Instagram.

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Дженнифер Лопес отметила, что провела вечер в кругу детей, семьи и близких друзей.



Джей Ло

Это было небольшой праздник ... День был наполнен смехом, слезами и, конечно, танцами. Я хотела написать всем вам, так как я была поражена вашими пожеланиями, которые вы мне отправили. Я была невероятно тронута и рада тому, что все Вы есть в моей жизни. Спасибо за все фото, видео и поздравления с днем ​​рождения. Как мне повезло, что у меня такие преданные и любящие поклонники. Я бесконечно благодарна вам всем! Я надеюсь, что всегда смогу продолжать вас развлекать, вдохновлять и делиться всем, что знаю. Честно говоря, это лучший подарок для меня! Люблю вас,

– написала певица.

Джей Ло выбрала роскошное блестящее зеленое мини-платье запахом и глубоким декольте. Босоножки на высоких каблуках артистка подобрала в тон.



Дженнифер Лопес

На снимках певица позирует с любимым Алексом Родригесом и детьми (своими и его).



Джей Ло з возлюбленным Алексом Родригесом



Дженнифер с дочкой Эммой

Кроме того, для праздничной пляжной вечеринки Дженнифер надела обольстительное бикини, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.