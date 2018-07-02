49-летняя Хелена Кристенсен воссоздала свое раритетное фото в металлическом купальнике
49-летняя супермодель 90-х годов Хелена Кристенсен воссоздала фотосессию, в которой участвовала 27 лет назад.
Так, Хелена примеряла купальники мировых брендов для издания InStyle, среди которых был уникальный металлический купальник Thierry Mugler.
Именно в нем Кристенсен появилась на обложке журнала L.A. Style в 1991 году.
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Так выглядит Хелена Кристенсен сейчас
А это ее фотосессия 27 лет назад
Стоит отметить, что сейчас модель выглядит прекрасно, демонстрируя спортивную подтянутую фигуру.
Источник: 24 Канал
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