49-летняя Хелена Кристенсен воссоздала свое раритетное фото в металлическом купальнике

49-летняя супермодель 90-х годов Хелена Кристенсен воссоздала фотосессию, в которой участвовала 27 лет назад.

Так, Хелена примеряла купальники мировых брендов для издания InStyle, среди которых был уникальный металлический купальник Thierry Mugler.

Именно в нем Кристенсен появилась на обложке журнала L.A. Style в 1991 году.

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Так выглядит Хелена Кристенсен сейчас

А это ее фотосессия 27 лет назад

Стоит отметить, что сейчас модель выглядит прекрасно, демонстрируя спортивную подтянутую фигуру.

Допис, поширений Helena (@helenachristensen) 28 Чер 2018 р. о 9:07 PDT

Допис, поширений Helena (@helenachristensen) 28 Чер 2018 р. о 7:23 PDT