49-летняя Хелена Кристенсен поразила идеальной фигурой в откровенной фотосессии

49-летняя супермодель 90-х годов Хелена Кристенсен поразила поклонников своим великолепным внешним видом в новой чувственной фотосессии.

Легендарная модель снялась для глянцевого журнала D'Scene. Снимки выйдут в сентябрьском выпуске издания.

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Хелена Кристенсен позирует перед объективами фотографов Марка Уильямса и Сары Ниракава в откровенных образах.

В интервью супермодель рассказала, что в начале карьеры не ожидала достичь мирового успеха, а это был просто "год интересных фотосессий и путешествий".

Модель заявила, что главным событием в жизни стало рождение сына. А в карьере – выпуск клипа "Wicked Game".

Хелена Кристенсен также рассказала о своем ежедневном режиме.

Я чищу зубы, волосы и тело каждый день. Я сплю много и не выпиваю достаточно воды. Также трачу много денег на все виды лосьонов и надеюсь, что они создадут чудеса. Кроме того, я занимаюсь боксом и йогой,

– поделилась с читателями модель.

Хелена Кристенсен / Все фото – D'Scene

Напомним, Хелена Кристенсен воспроизвела фотосессию, в которой участвовала 27 лет назад. Модель примерила купальники мировых брендов для издания InStyle, среди которых был уникальный металлический купальник Thierry Mugler.



Именно в нем Кристенсен появилась на обложке журнала L.A. Style в 1991 году.