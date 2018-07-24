17:21
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 18°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, 23 июля
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, 23 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

49-летняя Хелена Кристенсен поразила идеальной фигурой в откровенной фотосессии

156 Читати новину українською
Хелена Кристенсен
Хелена Кристенсен / D'Scene

49-летняя супермодель 90-х годов Хелена Кристенсен поразила поклонников своим великолепным внешним видом в новой чувственной фотосессии.

Легендарная модель снялась для глянцевого журнала D'Scene. Снимки выйдут в сентябрьском выпуске издания.

Читайте также: Дженнифер Лопес – 49: секреты красоты успешной звезды

Хелена Кристенсен позирует перед объективами фотографов Марка Уильямса и Сары Ниракава в откровенных образах.

В интервью супермодель рассказала, что в начале карьеры не ожидала достичь мирового успеха, а это был просто "год интересных фотосессий и путешествий".

Хелена Крістенсен

Модель заявила, что главным событием в жизни стало рождение сына. А в карьере – выпуск клипа "Wicked Game".

Хелена Крістенсен

Хелена Кристенсен также рассказала о своем ежедневном режиме.

Я чищу зубы, волосы и тело каждый день. Я сплю много и не выпиваю достаточно воды. Также трачу много денег на все виды лосьонов и надеюсь, что они создадут чудеса. Кроме того, я занимаюсь боксом и йогой,
– поделилась с читателями модель.

Хелена Крістенсен

Хелена Крістенсен

Хелена Крістенсен

Хелена Крістенсен

Хелена Кристенсен / Все фото – D'Scene

Напомним, Хелена Кристенсен воспроизвела фотосессию, в которой участвовала 27 лет назад. Модель примерила купальники мировых брендов для издания InStyle, среди которых был уникальный металлический купальник Thierry Mugler.

Именно в нем Кристенсен появилась на обложке журнала L.A. Style в 1991 году.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Діалог президентів не призведе до відчутних результатів, без відмови Путіна від агресивної політ
сегодня, 17:10 Діалог президентів не призведе до відчутних результатів, без відмови Путіна від агресивної політ
Блог Медіа 37
Рак кожи: все, что следует знать о родинках, отдыхе на солнце, солярии и меланоме
сегодня, 16:03 Рак кожи: все, что следует знать о родинках, отдыхе на солнце, солярии и меланоме
Олександр Бевза 127
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сегодня, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 736
Как избежать отравления грибами: простые советы, которые спасут жизнь
сегодня, 14:15 Как избежать отравления грибами: простые советы, которые спасут жизнь
1383
Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов
сегодня, 13:47 Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов
172
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук