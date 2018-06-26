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49% женщин и 38% лиц не европеоидной расы: кого Киноакадемия пригласила в свой состав

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Премия "Оскар"
Премия "Оскар" / www.oscars.org/

Американская Академия кинематографических искусств и наук обнародовала список своих новых потенциальных членов, которые будут участвовать в определении премий "Оскар" 2019 года.

Об этом сообщают на The Wrap.

Ранее Киноакадемию часто обвиняли в гендерной дискриминации и расизме, из-за чего представители организации решили в этом году пригласить максимальное количество новых участников, – 928 деятелей кино из 59 стран.

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Среди них – 49% женщин и 38% лиц, которые не принадлежат к европеоидной расе. В противовес прошлым годам, то в 2017 году было приглашено 774 человека, в 2016-м – 683 человека, а в 2015 – всего 322 представителей кино.

В число наиболее известных вошли: Эмилия Кларк, Энн Дауд, Майлз Теллер, Эван Рэйчел Вуд, Лена Гиде, Гарри Ширер, Джада Пинкетт-Смит, Ева Грин, Дэйзи Ридли, Эми Шумер, Леа Сейду, Джоан Роулинг, Марк Стронг, Лука Гуаданьино, София Бутелла, Кендрик Ламар, Тимоти Шаламе, Айла Фишер, Данай Гурира и много других.

Стоит добавить, что в 2016 году в разгар протестов #OscarsSoWhite, тогдашняя президент Академии Шерил Бун Айзекс (2013 – 2017) пообещала, что к 2020 году организация удвоит число женщин и "не белых" членов.

Теги: Голливуд LifeStyle Оскар Кино
Источник: 24 Канал
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