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4 блюда для идеального завтрака ребенка

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Что приготовить ребенку на завтрак
Что приготовить ребенку на завтрак / smooth.com.au

Как бы ребенок не сопротивлялся и не отказывался от завтрака, он ей просто необходим. Активность ребенка в течение всего дня обеспечивает именно первый прием пищи, который должен содержать необходимые микроэлементы и витамины.

Завтрак необходимо готовить самостоятельно, отмечает врач-педиатр Валентина Антонова ГолосUA. Все потому, что готовые хлопья содержат большое количество сахара, а их полезность ставится под сомнение.

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Овсянка

Этот продукт богат витаминами, белками, углеводами. Овсянка переваривается довольно медленно, а глюкоза поступает в кровь медленно и небольшими порциями. Такой завтрак гарантирует то, что ребенок будет сытым до следующего перекуса или обеда.

Вівсянка на сніданок для дитини
Овсянка на завтрак для ребенка

Можно также посыпать кашу свежими ягодами и фруктами, добавить немного варенья.

Гречневая каша с молоком

Педиатр отмечает, что такое сочетание продуктов является идеальным. Часть полезных веществ снижается и усваивается только благодаря молоку.

Паровой омлет

Дети нуждаются в повышенной дозе белка. Поэтому несколько раз в неделю готовьте яйца с овощами на пару.

Паровий омлет для дітей
Паровой омлет для детей

Домашний сыр

Это беспроигрышный вариант завтрака, поскольку он содержит белок и кальций, которые необходимы растущему организму. К сыру можно добавить свежие ягоды или фрукты, а также можно полить его медом.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье Дети Детское питание
Источник: 24 Канал
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