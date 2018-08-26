4 блюда для идеального завтрака ребенка

Как бы ребенок не сопротивлялся и не отказывался от завтрака, он ей просто необходим. Активность ребенка в течение всего дня обеспечивает именно первый прием пищи, который должен содержать необходимые микроэлементы и витамины.

Завтрак необходимо готовить самостоятельно, отмечает врач-педиатр Валентина Антонова ГолосUA. Все потому, что готовые хлопья содержат большое количество сахара, а их полезность ставится под сомнение.

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Овсянка

Этот продукт богат витаминами, белками, углеводами. Овсянка переваривается довольно медленно, а глюкоза поступает в кровь медленно и небольшими порциями. Такой завтрак гарантирует то, что ребенок будет сытым до следующего перекуса или обеда.



Овсянка на завтрак для ребенка

Можно также посыпать кашу свежими ягодами и фруктами, добавить немного варенья.

Гречневая каша с молоком

Педиатр отмечает, что такое сочетание продуктов является идеальным. Часть полезных веществ снижается и усваивается только благодаря молоку.

Паровой омлет

Дети нуждаются в повышенной дозе белка. Поэтому несколько раз в неделю готовьте яйца с овощами на пару.



Паровой омлет для детей

Домашний сыр

Это беспроигрышный вариант завтрака, поскольку он содержит белок и кальций, которые необходимы растущему организму. К сыру можно добавить свежие ягоды или фрукты, а также можно полить его медом.

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