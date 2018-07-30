По мнению многих, одними из самых вредных привычек являются курение и употребление алкоголя. Однако канадские ученые составили список ежедневных привычек, которые так же негативно влияют на здоровье человека.

Наиболее опасной привычкой ученые считают длительное время сидеть на стуле, пишет Men’s Life.

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Все потому, что люди, которые большую часть своего дня проводят на стуле, то они рискуют заболеть раком простаты, легких и молочных желез. Поэтому рекомендуют людям чаще вставать, делать небольшую разминку.

Второй опасностью ученые назвали большое количество сыра и мяса в рационе. Люди, которые много употребляют этих продуктов, в 4 раза чаще болеют онкологией. Белок можно получить от орехов.

Опасно употреблять большое количество мяса

Правильный рацион не будет иметь такого влияния на здоровье человека если он спит меньше нормы (норма – 7-8 часов). У людей с недосыпом рак выявляется с такой же частотой, как и у курильщиков со стажем.

Газовые плиты также представляют угрозу для здоровья. Во время их работы в воздух выделяется двуокись азота, формальдегид и окись углерода. Перечисленные вещества повышают вероятность развития рака.

4 ежедневные привычки, которые вредят не хуже курения

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