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4 ежедневные привычки, которые вредят не хуже курения

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4 ежедневные привычки, которые вредят не хуже курения
4 ежедневные привычки, которые вредят не хуже курения / Facebook

По мнению многих, одними из самых вредных привычек являются курение и употребление алкоголя. Однако канадские ученые составили список ежедневных привычек, которые так же негативно влияют на здоровье человека.

Наиболее опасной привычкой ученые считают длительное время сидеть на стуле, пишет Men’s Life.

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Все потому, что люди, которые большую часть своего дня проводят на стуле, то они рискуют заболеть раком простаты, легких и молочных желез. Поэтому рекомендуют людям чаще вставать, делать небольшую разминку.

Второй опасностью ученые назвали большое количество сыра и мяса в рационе. Люди, которые много употребляют этих продуктов, в 4 раза чаще болеют онкологией. Белок можно получить от орехов.

Небезпечно вживати велику кількість м'яса

Опасно употреблять большое количество мяса

Правильный рацион не будет иметь такого влияния на здоровье человека если он спит меньше нормы (норма – 7-8 часов). У людей с недосыпом рак выявляется с такой же частотой, как и у курильщиков со стажем.

Газовые плиты также представляют угрозу для здоровья. Во время их работы в воздух выделяется двуокись азота, формальдегид и окись углерода. Перечисленные вещества повышают вероятность развития рака.

4 щоденні звички, які шкодять не гірше за куріння

4 ежедневные привычки, которые вредят не хуже курения

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Теги: LifeStyle Здоровье Лечение Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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