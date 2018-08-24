4 калорийных продукта, которые нужно есть во время диеты

Универсальная формула сброса лишнего веса – меньше калорий, больше движения – не всегда работает. И не всегда хорошая идея отказаться от высококалорийных продуктов.

От этих 4 продуктов нельзя отказываться, даже если вы на диете, пишет 24apteka.

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Бананы

Эти продукты содержат калий, необходимые для полноценной работы сердца. Кроме того, бананы – отличный перекус до или после тренировки, которые помогут поддерживать достаточный уровень энергии и регулировать уровень инсулина.

Топленое масло

Ежедневно употребляйте одну ложку топленого масла. Оно содержит достаточно полезных жиров, которые необходимы для метаболизма, а еще для красоты и здоровья вашей кожи.

Молоко

Покупайте обычное, не обезжиренное молоко. Все потому, что этот продукт содержит много белка, который необходим для мышц. К тому же, молочный жир – одна из разновидностей "хороших" жиров, которые помогают превращать вредный белый жир в организме на бурый, который в итоге используется для выработки мышечной ткани и выработку энергии.

Яйца

Это главное блюдо тех, кто решил заняться собственным здоровьем. Они богаты белком, помогают надолго сохранить чувство сытости, а еще в них много витаминов А, К2 и В, которые "разгоняют" метаболизм и помогают худеть.

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