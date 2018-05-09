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4 комнатных растения, которые очищают душный воздух летом

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4 комнатных растения, которые очищают душный воздух летом
4 комнатных растения, которые очищают душный воздух летом / Фото из открытых источников

Часто открытые окна или кондиционер летом не позволяют сполна расслабиться от тяжелого воздуха в доме. Спасти ситуацию могут ваши комнатные друзья-растения, о которых вы даже не догадывались.

Чтобы не устраивать несколько раз в неделю влажную уборку и каждый раз не проветривать комнаты квартиры или дома, разместите на ваших полочках несколько следующих растений. Они спасут вас от духоты, позаботятся о состоянии вашей кожи и дыхательной системы, а также избавят вас от усталости, сонливости и раздражительности.

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Алоэ


Алоэ

С помощью алоэ вы сможете не только освежить воздух в своей квартире или доме, но и очистить его от вредных веществ типа формальдегида, которое способна выделять мебель.

Фикус


Фикус

Это растение точно является вашим хорошим другом с детства, поскольку его любят выращивать чуть ли не каждые хозяева и хозяйки у себя дома. Это растение способно создавать благоприятные условия для влажности в помещении, а также насыщать воздух фитоцидами – веществами, которые активно борются с бактериями.

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Бамбук


Бамбук

Комнатный бамбук может стать не только оригинальным украшением вашей комнаты, но и обогатит ее большим количеством кислорода. Размещать его стоит в юго-восточной части квартиры, так он еще и притягивает удачу.

Пеперомия туполистная


Пеперомия туполистая

Это красивое комнатное растение увлажняет воздух, активно борется с воздействием бактерий, а также устраняет токсины, замещая их полезным кислородом. Хоть это растение не требует тщательного ухода, но его все же стоит прятать от прямых солнечных лучей.

Теги: Здоровье LifeStyle Декор и дом
Источник: Единственнная
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