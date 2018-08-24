4 необходимых витамина и минерала для женского организма

Чтобы сохранить здоровье и красоту, женщина должна употреблять определенные продукты, содержащие необходимые для этого витамины и микроэлементы.

Нехватка этих веществ в организме женщины может привести к сухости губ, ломкости ногтей, шелушению кожи, пишет Tochka.net.

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Витамин С

Этот витамин является мощным антиоксидантом, способствует укреплению иммунитета. Кислота отвечает за появление пигментных пятен и родинок.

Витамин С содержится в цитрусовых, киви, шиповнике, смородине, помидорах, красном болгарском перце, салате, и тому подобное.

Минерал Fe

Железо обеспечивает обмен веществ и энергии в организме. Этот минерал помогает гемоглобину связывать и переносить кислород во все клетки тела.

Минерал Fe в большом количестве содержится в говядине, рыбе, свекле, гречневой крупе, фасоли, яйцах, печени, инжире, яблоках и тому подобное.

Витамин Е

Этот микроэлемент способен бороться с процессами старения, а также борется против образования злокачественных опухолей. Витамин Е поддерживает работу женских половых органов, улучшает циркуляцию крови и ее свертывание, облегчает предменструальный синдром.

Богаты витамином Е такие продукты как растительные масла холодного отжима, бобовые, семечки, ростки пшеницы, желток яйца, говяжье мясо и другие.



Витамин Е: бобовые

Витамин В6

Чтобы сохранить молодость и бороться со стрессом, необходим витамин В6. Он также нормализует работу центральной нервной системы, снижает уровень холестерина и обеспечивает обмен аминокислот в организме женщины.

Ищите витамин В6 в соевых бобах, шпинате, бананах, грецких орехах, мясе птицы, печени и других продуктах.