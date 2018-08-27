4 неприметные привычки, которые "отравляют" вашу жизнь

Если вы чувствуете, что в вашей жизни много негатива, вас ничего не радует и ваша жизненная энергия куда-то убегает, это означает, что нужно что-то менять в жизни.

Вероятно, у вас есть 4 привычки, от которых необходимо быстро избавиться, пишет 24apteka.

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1. Вы окружили себя неадекватными людьми

Дружба бывает еще более токсичной, чем личные отношения в паре. Это способно ограничить вас, вы не получаете радости. Все потому, что людей пугает одиночество и поэтому они живут с тем, что приносит им только вред. Не бойтесь одиночества, это может даже мотивировать жить лучшей жизнью.

Не окружает себя "ядовитыми" людьми

2. Вы прощаете и не забываете это

В жизни каждого бывают такие ситуации, которые больно вспоминать. Это могут быть плохое поведение и оскорбительные слова. Однако не позволяйте этим событиям разрушить вашу самооценку. Пусть прошлое остается в прошлом.

3. Вы не выражаете свои чувства

Мысль о том, что проявление эмоций для слабых, – довольно ошибочна. Таким образом вы лишаете себя лучших моментов в жизни. Не всегда плохо открывать душу, даже если вам кажется, что вы стали уязвимыми.

Вы не выражаете свои чувства

4. Вы сравниваете себя с другими

Когда человек сравнивает себя с другими людьми, их достижениями, то это наносит вред здоровью. Стоит помнить, что идеальных людей не существует. Помните, что сравнение и счастье не могут существовать рядом.

Единственный человек, с которым вы можете сравнивать себя – это вы вчера.

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