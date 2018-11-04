4 ноября 2018 года отмечали День Казанской Божьей Матери. Этот праздник отмечают дважды в год: летом 21 июля и 4 ноября. Люди верят, если искренне обратиться с молитвой к пресвятой Богородице именно в этот день, то молитва будет иметь уникальную силу и способна творить чудеса.

По поверью, Казанская икона Божией Матери исцеляет от разных болезней, а некоторым людям возвращалось утраченное зрение. Также она помогала преодолеть вражду между друзьями и освободить страну от врагов. Казанская Божья Матерь – покровительница семьи, поэтому ее образ дарят при венчании и при крещении детей.

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Именины 4 ноября празднуют: Александр, Анна, Антон, Василий, Владимир, Григорий, Елизавета, Захар, Иван, Константин, Николай, Павел, Федор.

​Народные приметы в День Казанской Божьей Матери

– Какой погода будет в этот день, такой и будет зима.

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– Если целый день будет ясно – к похолоданию.

Что можно делать 4 ноября

1. В этот день можно жениться и не переживать за будущее. Пара, которая соединит свои судьбы в этот день – всегда будет счастливой. Этот день считается одним из самых удачных для заключения брака.

2. Если вам нужна помощь во многих жизненных делах – молитва поможет преодолеть все невзгоды и найти правильное решение в сложных ситуациях.

3. Поставить икону Казанской Божьей Матери возле кроватки ребенка. Богородица будет ухаживать за ребенком и оберегать его от беды.

Что нельзя делать 4 ноября

1. Если вы начали строительство дома, желательно в этот день его завершить.

2. Отправляться в дальнюю дорогу, лучше провести день дома с друзьями и близкими.

3. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.