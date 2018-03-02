4 ошибки, которые не стоит допускать при чаепитии

Несмотря на нашу приверженность и популярность чая, существует несколько ошибок, которые делают его несколько опасным для нашего организма.

По мнению экспертов, чай действительно считают полезным напитком. Но только при определенных условиях и недопущении мелких ошибок.

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Чай со вкусом цитрусовых

Одно из недавних исследований показало, что чай из пакетиков с ароматом цитрусовых содержит в 30 раз больше свинца и алюминия, чем другой обычный чай. Эти металлы отрицательно сказываются на работе почек и сердца.

Лучше добавляйте в черный чай настоящую цедру цитрусовых, или же просто откажитесь от такого чая.

Пить чай после еды

Если вы не знали, то чай ухудшает процесс усвоения организмом железа. Поэтому лучше позвольте пище нормально перевариться, и только потом приступайте к чаепитию.

Также внезапное чаепитие после еды ухудшает состояние кожи, волос и ногтей, поэтому диетологи советуют пить чай не менее чем через 40-50 минут после приема пищи.

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Крепкий чай

Оказывается, очень крепкий чай может стать причиной накопления в костях фтора, в результате чего могут начаться проблемы с зубами и костями.

Если вы любитель такого чая, то его стоит употреблять не более 4 порций в день.

Пить чай перед сном

Если вы верили в тот миф, что чай лучше скажется на ваших сновидениях, то поскорее забудьте об этом. Врачи утверждают, что чай возбуждает нервную систему и делает ваш сон неглубоким, в результате чего на утро вы проснетесь разбитыми.

Поэтому перед сном, вместо чая лучше пейте кефир, он идеально влияет на организм в вечернее время.