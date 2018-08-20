4 правила гигиены, о которых большинство не знает

Каждая семья имеет различные правила гигиены: кто-то следит за чистотой каждого сантиметра квартиры, а некоторым достаточно сделать влажную уборку раз в полгода.

Поэтому не все знают об этих правилах гигиены, пишет Men'sLife.

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Смывать унитаз с открытой крышкой



С открытой крышкой это делать неправильно из-за того, что брызги воды из унитаза могут попасть на пол, полотенце, зубную щетку или другие предметы гигиены в ванной. Поэтому существует вероятность заразиться страшными болезнями (кишечные палочки, гельминты), которые возникают при несоблюдении правил санитарии.



Смывайте унитаз с закрытой крышкой



Периодически менять посуду



Посуду нужно постоянно обновлять. К примеру, доски для нарезания фруктов могут иметь щели, в которые могут попадать части сырого мяса или капли крови. Таким образом, на них могут содержаться паразиты, которые с пищей будут попадать в организм.



Мыть бананы



Казалось бы, кожуру же люди не едят. Однако их мыть нужно обязательно. На поверхности фрукта могут жить паразиты или их отложенные личинки, которые способны проникнуть на плод при снятии кожуры. Если же бананы темного цвета и мягкие, то паразиты уже внутри.



Мойте бананы водой с мылом водой



Не замачивать грязную посуду в раковине



Кое-кто предпочитает мыть посуды сразу после еды, другие же наоборот – позже. Если остатки пищи засохли, люди привыкли оставлять их в раковине и залить водой. Однако раковина – это место размножения бактерий, которые могут вызвать заболевания.