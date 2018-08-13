4 причин, по которым женщины не хотят замуж
Прошли времена, когда женщина до определенного возраста должна была выйти замуж. Некоторые современные женщины живут с мужчинами, но не заключают брак.
Психолог Дина Васильченко назвала основные причины, по которым женщины не спешат выходить замуж, пишет ТСН.
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1. Материальное обеспечение женщины
В этом случае женщина, которая может сама себя обеспечивать, не нуждается в помощи мужчины. Для интимных отношений, по словам психолога, женщины заводят себе любовников.
4 причин, по которым женщины не хотят замуж
2. Плохой пример родительской семьи
Это одна из наиболее распространенных причин. Женщина не хочет выходить замуж из-за того, что была свидетелем плохого отношения отца к матери. У него формируется негативный стереотип семейной жизни. У женщины возникает стереотип, что такая модель семьи ждет и нее.
3. Неудачный собственный опыт семейной жизни
У женщины возникают сомнения относительно того, что что-то в другом браке может измениться. Она убеждена, что мужчина должен сделать ее счастливой, и все зависит от него. Однако ей нужно взять ответственность на себя за свою судьбу.
Почему женщины не хотят замуж
4. Удачный опыт семьи
В этом случае женщина всегда будет сравнивать своего бывшего мужа, с которым пришлось расстаться из-за неожиданных причин, с теперешними. В начале такое поведение является нормальным, но потом это может навредить отношениям.
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