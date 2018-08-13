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4 причин, по которым женщины не хотят замуж

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Почему женщины не хотят замуж
Почему женщины не хотят замуж / behindthebliss.wordpress.com

Прошли времена, когда женщина до определенного возраста должна была выйти замуж. Некоторые современные женщины живут с мужчинами, но не заключают брак.

Психолог Дина Васильченко назвала основные причины, по которым женщины не спешат выходить замуж, пишет ТСН.

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1. Материальное обеспечение женщины

В этом случае женщина, которая может сама себя обеспечивать, не нуждается в помощи мужчины. Для интимных отношений, по словам психолога, женщины заводят себе любовников.

4 причин, через які жінки не хочуть заміж
4 причин, по которым женщины не хотят замуж

2. Плохой пример родительской семьи

Это одна из наиболее распространенных причин. Женщина не хочет выходить замуж из-за того, что была свидетелем плохого отношения отца к матери. У него формируется негативный стереотип семейной жизни. У женщины возникает стереотип, что такая модель семьи ждет и нее.

3. Неудачный собственный опыт семейной жизни

У женщины возникают сомнения относительно того, что что-то в другом браке может измениться. Она убеждена, что мужчина должен сделать ее счастливой, и все зависит от него. Однако ей нужно взять ответственность на себя за свою судьбу.

Чому жінки не хочуть заміж
Почему женщины не хотят замуж

4. Удачный опыт семьи

В этом случае женщина всегда будет сравнивать своего бывшего мужа, с которым пришлось расстаться из-за неожиданных причин, с теперешними. В начале такое поведение является нормальным, но потом это может навредить отношениям.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Психология Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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