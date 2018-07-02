4 причины, почему у ребенка идет кровь носом

Носовые кровотечения у детей возникают часто без всяких видимых причин, такая повышенная кровоточивость связана с обильным кровоснабжением слизистой оболочки носа.

О самых распространенных причинах кровотечения из носа рассказал врач-педиатр Михаил Соколовский, информирует ТСН.

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Наиболее распространенная причина – весенний гиповитаминоз. Кровь носом может идти из-за дефицита витаминов, особенно C и A. Следовательно, сосудистая стенка становится хрупкой и ломкой. При таких обстоятельствах вызвать повышение артериального давления и разрыв сосудов в носу может физическая нагрузка.

Причиной носовых кровотечений могут быть хронические заболевания лор-органов, прежде всего хронического насморка. При таких болезнях слизистая оболочка носа уменьшается, а ломкость сосудов – растет.

Сухой воздух значительно утончает слизистую оболочку носа. Это может произойти, если родители пользуются обогревателями, мало увлажняют и проветривают помещение.

У ребенка может идти кровь носом при повышенном артериальном давлении. Это может быть симптомом вегето-сосудистой дистонии или эндокринных нарушений.

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