21:16
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
14°C 10°C
  • вторник
    19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

4 причины, почему у ребенка идет кровь носом

68 Читати новину українською
Почему у ребенка идет кровь носом
Почему у ребенка идет кровь носом / arcdia.com

Носовые кровотечения у детей возникают часто без всяких видимых причин, такая повышенная кровоточивость связана с обильным кровоснабжением слизистой оболочки носа.

О самых распространенных причинах кровотечения из носа рассказал врач-педиатр Михаил Соколовский, информирует ТСН.

Читайте также: Чем полезна морская вода для ребенка

Наиболее распространенная причина – весенний гиповитаминоз. Кровь носом может идти из-за дефицита витаминов, особенно C и A. Следовательно, сосудистая стенка становится хрупкой и ломкой. При таких обстоятельствах вызвать повышение артериального давления и разрыв сосудов в носу может физическая нагрузка.

Причиной носовых кровотечений могут быть хронические заболевания лор-органов, прежде всего хронического насморка. При таких болезнях слизистая оболочка носа уменьшается, а ломкость сосудов – растет.

Сухой воздух значительно утончает слизистую оболочку носа. Это может произойти, если родители пользуются обогревателями, мало увлажняют и проветривают помещение.

У ребенка может идти кровь носом при повышенном артериальном давлении. Это может быть симптомом вегето-сосудистой дистонии или эндокринных нарушений.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Беременность и дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как быстро приготовить вкусную еду
сегодня, 19:00 Как быстро приготовить вкусную еду
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук