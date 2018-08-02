4 привычки, которые могут привести к болезням глаз

Многие люди даже не догадываются, что некоторые привычки могут привести к болезням глаз.

Портал Opticclub составил список привычек, которые вредят здоровью глаз.

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Курение

Особенно вредна эта привычка для людей, которые носят контактные линзы. Все потому, что частицы сажи могут оседать на линзах и приводить к патологическим процессам, которые связаны с загрязнением средства коррекции.

Не мыть руки

Особенно перед тем, как чесать глаза. Все потому, что на руках скапливается огромное количество микробов, которые вызывают воспалительные процессы и инфекции при контакте со слизистой оболочкой глаз.

Поздно ложиться спать и не высыпаться

Глазам необходим отдых. И если человек не высыпается, глаза будут находиться в перенапряженном состоянии. Это может вызвать нарушение рефракции глаза.

Не посещать офтальмолога

Регулярные обследования помогут выявить начало болезней глаз и вовремя принять меры, если патологический процесс начался.

К слову, австралийские ученые установили, что употребление апельсинов способно замедлить симптомы макулодистрофии и сохранить зрение в пожилом возрасте.