4 привычки, которые могут привести к болезням глаз
Многие люди даже не догадываются, что некоторые привычки могут привести к болезням глаз.
Портал Opticclub составил список привычек, которые вредят здоровью глаз.
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Курение
Особенно вредна эта привычка для людей, которые носят контактные линзы. Все потому, что частицы сажи могут оседать на линзах и приводить к патологическим процессам, которые связаны с загрязнением средства коррекции.
Не мыть руки
Особенно перед тем, как чесать глаза. Все потому, что на руках скапливается огромное количество микробов, которые вызывают воспалительные процессы и инфекции при контакте со слизистой оболочкой глаз.
Поздно ложиться спать и не высыпаться
Глазам необходим отдых. И если человек не высыпается, глаза будут находиться в перенапряженном состоянии. Это может вызвать нарушение рефракции глаза.
Не посещать офтальмолога
Регулярные обследования помогут выявить начало болезней глаз и вовремя принять меры, если патологический процесс начался.
К слову, австралийские ученые установили, что употребление апельсинов способно замедлить симптомы макулодистрофии и сохранить зрение в пожилом возрасте.
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