Романтика – это очень важный аспект в отношениях между влюбленными, однако есть вещи, без которых отношения не могут существовать долго. Предлагаем узнать, какие признаки свидетельствуют, что вам следует задуматься, встретили ли вы своего человека.

Иногда люди убеждают себя, что они просто должны быть вместе, потому что любят друг друга и не размышляют над аспектами отношений, которые могут свидетельствовать о том, что людям стоит разойтись.

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Влюбленные

4 признака того, что вы не созданы друг для друга

Вы не друзья



А зачем дружить со своим партнером? Ведь вам просто должно быть хорошо вместе: в постели, в путешествии, на вечеринке. Да, но без настоящей дружбы между двумя людьми сложно построить отношения. Если вы думаете, что вам удалось – это не отношения, а карточный домик.

Вы оправдываете ваши отношения



Если кто-то задаст вам простой вопрос: "А почему ты думаешь, что вы созданы друг для друга?", И вы начнете приводить заумные аргументы – вы провалились. Ведь ответ на этот вопрос должен идти от сердца и быть простым. А если вы строите диаграмму и объясняете, что в день вашей встречи звезды выстроились определенным образом... Кому вы пытаетесь соврать?



Влюбленные

Вы не уверены в совместном будущем



Крепкие отношения напоминают дорожную карту. Здесь встретились ваши пути, здесь вы были счастливы, а вот здесь у одного из вас начались проблемы, а там – конечный пункт (допустим, красивая загородная вилла и трое детей). Вы уверены, что ваш партнер пройдет весь путь с вами вместе до конца?

Вы тратите время на выяснение причин



Когда влюбленные счастливы, у них мало вопросов друг к другу. Если вы цепляетесь к партнеру по мелочам (или сами терпите его нарекания), если вам приходится выяснять отношения или решать очень многие вопросы, возникающие внутри пары, то утверждение "Мы созданы друг для друга" в вашем случае довольно-таки спорно. И если вы вообще задаете себе вопрос: "Почему мы вместе?", Вы не должны быть вместе. Неприятно это говорить, но это правда.