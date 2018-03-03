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4 совета, как правильно выбирать яблоки в супермаркете

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Как правильно выбирать яблоки в супермаркете
Как правильно выбирать яблоки в супермаркете / MSN.com

Ни для кого не секрет, что есть яблоки полезно, однако следует знать, какие именно сорта более полезны и как лучше хранить яблоки, чтобы они максимально сохранили свои полезные вещества.

Довольно трудно сравнить все сорта яблок, ведь их более семи тысяч. Но у них всех есть нечто общее: все яблоки малокалорийные, богатые клетчаткой и содержат такие фитонутриенты, как кверцетин (защищает сердце) и кемпферол (выводит токсины).

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Съедая хотя бы одно яблоко в день в течение месяца, вы на 40% снижаете в крови содержание вредного холестерина. Однако, эти плюсы в основном можно отнести лишь к сезонным, домашним яблокам. Хотя, если знать как, то можно найти полезные яблоки и на прилавках супермаркетов.

4 совета, как правильно выбирать яблоки в супермаркете

1. Больше — не значит лучше

То, что яблоки в магазине такие гигантские, вовсе не означает, что они лучше, чем меньше домашние. Для их выращивания используют синтетические удобрения, задерживают в плоде воду. Кстати, лишняя вода уменьшает количество полезных веществ, которые содержатся в мякоти яблока.

2. Сила в кожуре

В яблочной кожуре в 6-8 раз больше антиоксидантов-полифенолов, чем в мякоти. Также, там содержится много других полезных компонентов. Поэтому спрашивайте продавца, в каких яблок кожура толстая, или сразу выбирайте такие сорта, как, например, "ред делишес" или "апорт".

3. Выбирайте красные

Красные яблоки красные, потому что содержат много антоцианинов — полифенолов, которые защищают вас от сердечных заболеваний. И чем яблоко краснее, тем их больше. Поэтому, опять же, стоит выбирать сорт "ред делишес": исследования показали, что у них есть наиболее высокая концентрация полифенолов.

4. Выбирайте тщательно

Тщательно осматривайте фрукты на наличие коричневых пятен: повреждения на кожуре могут быть свидетельством того, что с яблоком не все в порядке. После того, как выберете яблоки, придя домой, положите их в холодильник. Немецкие исследователи выяснили, что лежа в холодильнике, яблоки сохраняют большее количество полифенолов, чем те, которые хранились при комнатной температуре.

Теги: Здоровое питание LifeStyle Советы
Источник: Menshealth
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