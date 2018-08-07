4 спасателей пострадали во время тушения опасных емкостей в Харьковской области

Во время тушения пожара на территории города Волчанск Харьковской области пострадали четверо пожарных.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

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Примерно в 12:15 во вторник спасателям поступило сообщение о том, что в гаражах на территории бывшего автотранспортного предприятия в Волчанске вспыхнул пожар.

Прибывшие на вызов выяснили, что загорелась часть помещения гаража и емкости с топливом на площади около 100 квадратных метров.

Спасатели тушили пожар на территории бывшего автотранспортного предприятия

Во время тушения канистры начали взрываться. В результате одного из таких взрывов трое спасателей получили термические ожоги, еще один пожарный-спасатель получил отравление угарным газом.

Всех пострадавших госпитализировали в областную больницу неотложной медицинской помощи в Харькове.

Примерно в 13:35 пожар удалось локализовать, а в 14:20 полностью потушить.

После этого в здании обнаружили немало емкостей с бензином – всего порядка 12 тонн горючего.