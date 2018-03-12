Если вы хотите повысить производительность и меньше уставать, то стоит узнать, какие привычки на работе вам стоит изменить.

4 способа, как снизить уровень стресса на работе

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1. Удалите программы, в которые вы заходите слишком часто

Если не получается сократить объем работы, сократите время, которое вы тратите на приложения. Так у вас появится несколько свободных минут, чтобы подумать, расслабиться, перезвонить кому-то.

Заходя в какое-то приложение, вы теряете концентрацию. Вы тратите психическую энергию, которая нужна для выполнения дел, и в результате потом чувствуете стресс. Определите, что именно вас отвлекает: Facebook, игра, приложение для знакомств или что-то еще. Удалите программы хотя бы на неделю и посмотрите, что изменится.

2. Установите напоминание перед сном

Например, со словами "Почему ты до сих пор не спишь?". Прочитав вечером такое напоминание, подумайте, стоит ли продолжать начатое дело. Или лучше выспаться и закончить его завтра. Нарушать режим сна стоит только ради чего-то очень важного. Точно не из-за того, что вы просто засиделись в интернете.

Заведите "будильник", который предупредит, что пора готовиться ко сну, за час до того, как вы хотите лечь спать. Так вы успеете доделать дела и ляжете вовремя.

3. Всегда держите под рукой воду

Пейте больше воды, это повышает работоспособность и почти не требует от вас усилий. Берите с собой бутылку воды, когда выходите из дома, держите одну в машине и еще одну на рабочем столе.

Если вода всегда под рукой, то вы будете пить чаще.

4. Меньше сидите на работе

Стресс часто имеет не только психологические, но и физиологические причины. Среди них – недостаток движения.

Не рассчитывайте наверстать упущенное на тренировке вечером. Будьте активнее в течение рабочего дня. Выпрямляйте спину, когда сидите. Проводите совещания на ходу. Купите стол для работы стоя. А во время перерыва сделайте пару приседаний.