10:11
28 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 14°C
  • среда
    25°C 17°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кокаиновая Россия. Фейл путинского холуя
Вєсті Кремля
21:11, 27 августа
Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию
Вєсті.UA
20:07, 27 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

4 тренда осени, которые стоит избегать

109 Читати новину українською
Антитренды осени
Антитренды осени / Who What Wear

Знать тенденции в моде – это, конечно, хорошо, но еще лучше уметь определять, какие тренды никогда не впишутся в ваш личный стиль.

Просматривая модные показы осень-зима 2018 года, вы найдете десятки новых тенденций, однако некоторые из них лишь на один сезон, а другие слишком смелые.

Читайте также: 6 стильных осенних образов, которые можно носить уже сейчас

Модные эксперты издания Who What Wear назвали 4 тренда, которые никогда не будут носить.

Флис

Флисовые безрукавки оставьте для походов в горы. По словам экспертов, флисовая одежда выглядит неуместно с повседневными образами.

Змеиный принт

В осенние тренды активно входят животные принты, но когда таких орнаментов много, то тренд быстро превращается в антитренд.

Объемные кроссовки

Объемные "отвратительные" кроссовки в стиле Balenciaga очень быстро стали популярными среди топовых модных блогеров. Однако это сиюминутный тренд, который потерял свою актуальность.

Кристаллы

Одежда и обувь, украшенные кристаллами словно из 80-х и "нулевых", выглядят слишком вызывающе. Если вы не любите экстравагантных экспериментов – лучше откажитесь от них.

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 27 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сегодня, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 августа, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
27 августа, 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
27 августа, 20:01 Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
Яніна Ткачук
Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
27 августа, 19:01 Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
Інна Жолобович
Открытие первого магазина H&M в Киеве: детали подготовки
 16 августа , 20:23
Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
 10 августа , 13:00
Как стильно завязать платок на голове: советы блогеров
 11 мая , 10:38
Серена Уильямс сыграла на "Ролан Гаррос" в костюме кошки
 30 мая , 13:17
Элитный бренд одежды Burberry планирует отказаться от меха
 8 мая , 18:56
Американский стартап Allbirds выпустил обувь со "сладкой пены"
 3 августа , 16:57
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук