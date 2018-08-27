4 тренда осени, которые стоит избегать

Знать тенденции в моде – это, конечно, хорошо, но еще лучше уметь определять, какие тренды никогда не впишутся в ваш личный стиль.

Просматривая модные показы осень-зима 2018 года, вы найдете десятки новых тенденций, однако некоторые из них лишь на один сезон, а другие слишком смелые.

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Модные эксперты издания Who What Wear назвали 4 тренда, которые никогда не будут носить.

Флис

Флисовые безрукавки оставьте для походов в горы. По словам экспертов, флисовая одежда выглядит неуместно с повседневными образами.

Змеиный принт

В осенние тренды активно входят животные принты, но когда таких орнаментов много, то тренд быстро превращается в антитренд.

Объемные кроссовки

Объемные "отвратительные" кроссовки в стиле Balenciaga очень быстро стали популярными среди топовых модных блогеров. Однако это сиюминутный тренд, который потерял свою актуальность.

Кристаллы

Одежда и обувь, украшенные кристаллами словно из 80-х и "нулевых", выглядят слишком вызывающе. Если вы не любите экстравагантных экспериментов – лучше откажитесь от них.