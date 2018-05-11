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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

4 тревожных симптома, которые могут предупредить инсульт

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4 симптома, которые могут предупредить инсульт
4 симптома, которые могут предупредить инсульт / medic.ua

Инсульт является второй по частоте причиной смерти людей во всем мире и основной причиной длительной нетрудоспособности.

Инсульт опасен тем, что он появляется неожиданно и стремительно развивается, пишет "Страна здоровья".

4 симптомы, которые помогут предотвратить инсульт

Кривая улыбка

На начальной стадии меняется мимика человека, все потому что лицо человека перестает реагировать на нервные импульсы мозга. Если вы заметили асимметрию, то стоит немедленно звонить в скорую помощь.

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Невнятная речь

Кроме асимметрии на лице, на начальной стадии инсульта можно заметить невнятную речь. Складывается впечатление, что человек находится в сильном алкогольном состоянии.

Внезапная и сильная головная боль

На первом этапе человек чувствует резкую боль, это может случиться после физической активности или же просто так. Боль не всегда может свидетельствовать об инсульте, поэтому стоит также проверить, нет ли у человека вышеперечисленных признаков.

Нарушение асимметрии тела

Человек при инсульте не может поднять две руки вверх или согнуть их.

К слову, тайваньские ученые обнаружили, что некоторые обезболивающие лекарства, распространенные по всему миру, провоцируют инсульт и сердечный приступ.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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