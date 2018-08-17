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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

4 убедительных преимущества здорового образа жизни

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Топ-4 преимуществ здорового образа жизни
Топ-4 преимуществ здорового образа жизни / 24 Канал

Здоровый образ жизни продолжает набирать популярность, и не зря. Ведь он отсрочивает процесс старения, дарит прекрасное самочувствие и здоровое тело.

1. Как уберечься от опасных болезней и улучшить свою жизнь: секреты от Супрун                                                                      
Ученые изобрели "таблетку", способную существенно улучшить здоровье и уберечь от многих опасных болезней. Называется она – здоровый образ жизни.


2. Всего 5 – 10 минут в день: назвали эффективное занятие для долголетия                           
Физическая активность защитит от многих болезней и поможет избежать избыточного веса.

3. Шесть шагов для здорового питания: инфографика
Чтобы научить каждого правильно питаться, Ассоциация диетологов Украины разработали тарелку здорового питания украинца.

4. 5 привычек, которые сделают ваш день лучше                                                                                   
Простые вещи, которые мы делаем каждое утро, задают ритм и настроение на весь день.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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