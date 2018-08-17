4 убедительных преимущества здорового образа жизни

Здоровый образ жизни продолжает набирать популярность, и не зря. Ведь он отсрочивает процесс старения, дарит прекрасное самочувствие и здоровое тело.

1. Как уберечься от опасных болезней и улучшить свою жизнь: секреты от Супрун

Ученые изобрели "таблетку", способную существенно улучшить здоровье и уберечь от многих опасных болезней. Называется она – здоровый образ жизни.



2. Всего 5 – 10 минут в день: назвали эффективное занятие для долголетия

Физическая активность защитит от многих болезней и поможет избежать избыточного веса.

3. Шесть шагов для здорового питания: инфографика

Чтобы научить каждого правильно питаться, Ассоциация диетологов Украины разработали тарелку здорового питания украинца.

4. 5 привычек, которые сделают ваш день лучше

Простые вещи, которые мы делаем каждое утро, задают ритм и настроение на весь день.

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