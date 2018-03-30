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Lifecell запустил 4G в Украине

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Lifecell уже запустил 4G в Украине
Lifecell уже запустил 4G в Украине / Фото из открытых источников

Один из трех крупнейших мобильных операторов Украины lifecell первым запустил связь 4G во всех областных центрах Украины, за исключением оккупированных Донецка и Луганска.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Кроме областных центров, связь появилась также в Северодонецке и Краматорске.

Как сообщили в компании, в связи с тем, что связь 4G работает в диапазоне 2600 МГц, который покрывает небольшие площади, связь не покроет всю территорию городов, а будет работать в местах большого скопления людей.

Также оператор предоставил абонентам неделю бесплатного пользования для проведения тестирования.

Напомним, в Украине состоялись два 4G-аукциона. Так, Lifecell приобрел два лота суммарно на 30 МГц по 909,25 миллиона гривен, "Киевстар" – купил три лота суммарно на 30 МГц по 916,3 миллиона гривен и "Vodafone-Украина" – два лота суммарно на 20 МГц за 631 миллион гривен.

Теги: Техно 4G Интернет
Источник: 24 Канал
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