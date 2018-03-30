Где заработал 4G интернет: список городов в инфографике

30 марта в Украине запустили скоростной 4G интернет. Сразу два крупнейших мобильных оператора Vodafone и lifecell сделали доступным 4G для своих абонентов.

24tv.ua подготовил две инфографики, в которых наглядно продемонстрировано, в каких городах Украины стал доступен 4G интернет.

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Так, Vodafone обеспечил скоростным 4G интернетом своих абонентов в 28 украинских городах.

В каких городах работает 4G от Vodafone

Оператор lifecell запустил связь 4G во всех областных центрах Украины, за исключением оккупированных Донецка и Луганска. Кроме того, скоростной интернет появился в Северодонецке (Луганская область) и Краматорске (Донецкая область).

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В каких городах работает 4G от lifecell

При этом абонентам Киевстар пока придется подождать. В компании пояснили, что пока ждут получения всей необходимой разрешительной документации, а также проводит дополнительные настройки сети. 4G от Киевстар планируют запустить до 10 апреля.

Что такое 4G? Это четвертое поколение высокоскоростного мобильного Интернета на базе технологии LTE Advanced Pro, обеспечивающий до 5 раз более высокую скорость загрузки, до 10 раз более высокую скорость передачи данных.