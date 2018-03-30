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4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

4G появился в Украине: все, что нужно знать

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4G в Украине: первоочередная информация
4G в Украине: первоочередная информация / Коллаж 24 Канал

4G уже ра ботает в Украине. 30 марта крупнейшие украинские операторы lifecell и Vodafone запустили сверхскоростноую интернет-связь четвертого поколения во многих украинских городах. Сайт "24" предлагает Вашему вниманию информацию, которую нужно в первую очередь знать тем, кто собирается пользоваться 4G или LTE.

Что такое 4G?

4G или LTE (Long Term Evolution – "долгосрочное развитие") – это четвертое поколение мобильного интернета, что обеспечивает качественную связь, стабильное соединение, высокую скорость загрузки (до 5-7 раз быстрее, чем 3G), большую емкость данных (не будет проблем со связью при большом скоплении людей) и незначительную задержку или пинг (Ваш смартфон быстрее будет получать ответ от запрашиваемого ресурса; чем меньше пинг, тем быстрее происходит интернет-соединение, что особенно важно для тех, кто играет в онлайн-игры). 4G-сеть обеспечивает скорость загрузки данных до 700 Мбит/с и передачи – до 90 Мбит/с.

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Что нужно для пользования 4G?

Прежде всего, Ваш мобильный телефон должен поддерживать эту технологию. Проверить это можно в настройках устройства в разделе "Мобильные данные" (или "Сотовые данные", или "Передача данных").

4G, Україна, інтернет, мобільний зв'язок, мобільні пристрої, Iphone, налаштування
Как настроить 4G в IPhone

4G, Україна, інтернет, мобільний зв'язок, мобільні пристрої, Iphone, налаштування

Как настроить 4G на Android

Также можно воспользоваться услугами украинских мобильных операторов. Так, lifecell предлагает проверить, готов ли телефон к 4G, на своем сайте. Зато, если Вы являетесь абонентом "Киевстар" или Vodafone, то можно набрать только короткий номер.

- Для абонентов Vodafone следует набрать *222#;

- Для абонентов "Киевстар" следует набрать *245*4#, чтобы узнать, поддерживает ли Ваша Sim-карта 4G, и *245* 5#, чтобы узнать, поддерживает ли Ваш мобильный телефон 4G.

Заметим, что 4G поддерживают не все типы SIM-карт. Для такой услуги необходимо иметь SIM-карту нового типа – USIM. Если же у Вас еще старая SIM-карта, то ее можно обменять в ближайшем магазине Вашего мобильного оператора.

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Что такое USIM-карта?

Это расширенная модификация стандарта SIM, которая является адаптированной к работе в высокоскоростных сетях соответствующего типа. Таким образом, USIM-карта может поддерживать GSM-частоты. Как и в случае с SIM-картами, изделия в формате USIM защищены кодами PIN и PUC. Также она имеет защиту от клонирования. К слову, "Киевстар" пока не предоставляет возможности пользоваться USIM-картой за рубежом, зато lifecell предлагает такую ​​услугу.

Какими символами будет отображаться 4G в телефоне?

Все зависит от модели устройства. Так, в некоторых гаджетах 4G может называться LTE или даже 4G Plus, в других будет отображаться понятным символом 4G.

4G, Україна, інтернет, мобільний зв'язок, мобільні пристрої
В некоторых устройствах 4G будет обозначаться как LTE

4G, Україна, інтернет, мобільний зв'язок, мобільні пристрої

Также 4G может отображаться более понятной иконкой

Будет ли с 4G быстрее разряжаться батарея мобильного?

В 4G-смартфонах обычно используются батареи большей емкости и низкий уровень энергопотребления, поэтому время пользования 4G-интернетом почти не изменится. Также благодаря быстрой передачи данных в некоторых случаях разряжаться смартфон будет даже меньше. Однако при частом просмотре видео и пользовании интернетом батарея будет держать заряд меньше.

Какие преимущества имеет 4G?

Благодаря 4G Вы сможете просматривать видео в выскоим качестве онлайн без задержек. К примеру, на YouTube ролик в HD-качестве загрузится практически мгновенно, а фильму в отличном качестве на это понадобится 10-15 минут. Кроме того, Вы сможете мгновенно загружать файлы, осуществлять видеозвонки в высоком качестве, выходить в прямые эфиры с качественными онлайн-трансляциями и беспрепятственно играть в онлайн-игры. Но это еще не все: 4G – это также "интернет вещей", "умная" медицина, управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки и мобильные паспорта mobile ID, а также другие smart-сервисы.

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Сколько будет стоить 4G?

Крупнейшие украинские мобильные операторы пока обещают не увеличивать цену за мобильный трафик. А кое-кто даже предлагает тарифы, которые являются более выгодными, чем те, что были для 3G.

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Техно Статьи Публикации 4G мобильные устройства Интернет Информационные технологии
Источник: 24 Канал
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