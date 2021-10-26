Это произошло вечером 25 октября. Ребенка сразу отвезли в больницу, однако госпитализация не понадобилась.

Ранее Упали стеклянные двери детской комнаты ресторана в Одессе: пострадал 3-летний малыш

Горку только обмотали лентами

Ребенок катался на горке в виде слоника. Это ужасное событие произошло, когда маленький пальчик попал в щель между листом жести и перилами.



Горка, где произошло событие / Фото Odessa.online

После прибытия в больницу девочке продезинфицировали рану и наложили повязку. На следующий день эту горку якобы закрыли, однако единственные меры безопасности – предупредительная лента на конструкции. Пока неизвестно, будут ли как-то дорабатывать ее конструкцию.



Все обмотали лентой / Фото Odessa.online

В телеграме "Одесса как она есть" сообщили, что мать ребенка не могла найти эту частицу пальца. Поэтому отрезанная фаланга там так и осталась.



Остатки крови на горке / Фото Odessa.online

Другая травма ребенка в Одессе

25 августа сообщили, что в сквере Городской сад маленький мальчик упал на памятник, который сильно нагрелся от солнца. Поэтому малыш получил ожоги 2 степени всех конечностей.

После инцидента туда пришлось вызвать скорую помощь. Ребенку наложили повязки на 2 колена и ладони.