Уранці 25 квітня на горі Піп Іван Чорногірський сніжить і є мороз. Синоптики попереджають про загрозу сходження снігових лавин на високогір'ї Карпат.

Незважаючи на те, що другий місяць весни добігає кінця і перші дерева почали квітнути, у Карпатах ще досі триває зима. На високогір'ї мороз мінус 6 градусів, хмарно і засніжено.

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Яка погода на горі Піп Іван

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 07:50 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно.

Вітер на високогір'ї західний: з силою 4 – 5 метрів за секунду.

Температура повітря становить -6 градусів.

Сніголавинна небезпека

Рятувальники попереджають: 26 квітня на високогір'ї Івано-Франківської області йтимуть снігопади. Відтак вони застерігають: у горах очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Водночас Укргідрометцентр попереджає про збереження ще 25 квітня в українських Карпатах загрози сходження снігових лавин.



Сходження лавини: як діяти / Інфографіка 24 каналу